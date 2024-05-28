  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyon'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı

Afyon'da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde sera işçilerini taşıyan minibüs yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 14 işçi yaralandı.

DHA
Afyon’da işçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki 14 sera işçisi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Sandıklı- Banaz kara yolu Hocalar ilçesi Yeşilhisar Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sera işçilerinin taşındığı, M.A. (51) idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 14 sera işçisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar, Sandıklı, Uşak ve Banaz'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA