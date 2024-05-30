Şüphe üzerinde durdurulan araçtan sahte ehliyetli göçmen kaçakçısı çıktı

Uşak-Afyonkarahisar karayolu üzerinden şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan kontrollerde araç sürücüsü E.E.A., adına düzenlenmiş sürücü belgesi ibraz etmiş ancak sistem üzerinde yapılan kontrollerde gerçek kimliğinin H.E.A., isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan UYAP sorgulamasında şoförün Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesince 6136 SKM suçundan arandığı tespit edildi. Araç içerisinde bulunan 4 yabancı, ifadeleri alınarak sınır dışı edilmek üzere gönderildi. Araç sürücüsü H.E.A., ise hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapılarak göçmen kaçakçılığı suçundan mahkemeye sevk edildi. Şahıs ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.