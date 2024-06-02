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Haberler Afyonkarahisar Sokak köpeği kazaya neden oldu: 3 yaralı

Sokak köpeği kazaya neden oldu: 3 yaralı

Afyon’daki kazada yaralanan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

RAMAZAN AYDEMİR
Sokak köpeği kazaya neden oldu: 3 yaralı
AFYONKARAHİSAR'DA aniden önüne çıkan sokak köpeğine çarpamamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki refüje devrildi. Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu 17. kilometresinde meydana geldi. H.İ.K., otomobili ile seyir halindeyken aniden önüne sokak köpeği çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte A.K. ve E.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
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