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Haberler Afyonkarahisar Afyon'daki çocuk istismarcısı jandarmaya yakalandı

Afyon'daki çocuk istismarcısı jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Çocuk istismarı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yakalama kararı bulunan firari, JASAT tarafından yakalandı.

İHA
Afyon’daki çocuk istismarcısı jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yapılan saha araştırması sonucunda; çocuğun cinsel istismarı 3 suç kaydı ile cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplamda 4 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan ve 4 yıl 6 aydır firar durumunda bulunan S.D. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından İzmir'in Balçova ilçesinde ikamet ettiği evde yakalandı.

Yakalanan şahıs, İzmir Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. İşlemlerinin ardından Aliağa Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilecek.

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