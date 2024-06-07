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Haberler Afyonkarahisar Aşırı sıcak asfaltı eritti

Aşırı sıcak asfaltı eritti

Afyonkarahisar'da sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasıyla Şuhut ilçesindeki çevre yolunda asfalt eridi. Eriyen yolda ayakkabı ve lastik izleri kaldı.

İHA
Aşırı sıcak asfaltı eritti

Afyonkarahisar'da sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kent merkezinde termometreler 31 dereceleri gösterirken, Şuhut ilçesinde ise sıcaklıklar 35 derecelerin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklardan dolayı Şuhut ilçe çevre yolunda asfalt eridi.

Karayolunda asfaltın eridiğini gören vatandaşlar hayrete düşerken, ilçe merkezinin de ise bir çok vatandaşın zorunlu olmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmadıkları gözlendi. Vatandaşlar sıcaklıkların çok fazla olduğunu ve bu duruma asfaltın dahi dayanamayarak eridiğini dile getirdiler.

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