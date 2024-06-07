Aşırı sıcak asfaltı eritti

Afyonkarahisar'da sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Kent merkezinde termometreler 31 dereceleri gösterirken, Şuhut ilçesinde ise sıcaklıklar 35 derecelerin üzerine çıktı. Aşırı sıcaklardan dolayı Şuhut ilçe çevre yolunda asfalt eridi.

Karayolunda asfaltın eridiğini gören vatandaşlar hayrete düşerken, ilçe merkezinin de ise bir çok vatandaşın zorunlu olmadıkça özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmadıkları gözlendi. Vatandaşlar sıcaklıkların çok fazla olduğunu ve bu duruma asfaltın dahi dayanamayarak eridiğini dile getirdiler.