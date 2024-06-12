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Haberler Afyonkarahisar Afyon'daki termal otelde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

Afyon'daki termal otelde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

Afyonkarahisar'da bir termal otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

AA
Afyon’daki termal otelde korkutan yangın! Dumanlar gökyüzüne yükseldi

Afyonkarahisar'da termal bir otelin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki termal otelin çatısında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Dumandan etkilenip hastaneye başvuran 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürdü. Ekiplerin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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