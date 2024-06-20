  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Besihaneye yıldırım düştü yangın çıktı, 5 kişi korkudan hastanelik oldu

Besihaneye yıldırım düştü yangın çıktı, 5 kişi korkudan hastanelik oldu

Afyonkarahisar’da dün meydana gelen olayda boş besihaneye düşen yıldırım yangın çıkardı. Çevredeki 5 vatandaş ise yaşadıkları korku sonrası fenalaşarak hastanelik oldu.

İHA
Besihaneye yıldırım düştü yangın çıktı, 5 kişi korkudan hastanelik oldu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede yoğun yağmur yağışı sırasında boş bir besihaneye yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çıktı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın belde sakinlerinin de desteği ile yaklaşık yarım saat süren müdahale sonrası söndürüldü.

Yıldırım düşmesi sonrası büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlardan 5'i ise olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yıldırım düştüğü besihane yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, olay esnasında besihanenin boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA