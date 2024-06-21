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Haberler Afyonkarahisar Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 sağlık görevlisi yaralandı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 sağlık görevlisi yaralandı

Afyonkarahisar'n Emirdağ ilçesinde meydana gelen olayda ambulans ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan 2 sağlık personeli başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Ambulansla otomobil çarpıştı: 2 sağlık görevlisi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Çilli merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakalı ambulans sokak kesişiminde otomobille çarpıştı.

Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen bir başka ambulans ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansın boş olduğu ve gelen bir ihbardan dolayı hasta almaya gittiği belirtilirken, olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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