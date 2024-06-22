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Haberler Afyonkarahisar Menfeze düşen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Menfeze düşen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, takla atarak yol kenarındaki menfeze düştü. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İHA
Menfeze düşen araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ü.D. (25) idaresindeki 45 AHB 984 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarındaki menfeze düştü.

Kazada sürücü ile M.K, Y.Ç, H.K. ile H.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan M.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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