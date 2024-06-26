LPG tankı patladı 3 kişi ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR'DA otomobilin LPG tankının patlaması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Olay, kent merkezindeki 1. Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir LPG tamir bakım dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E., isimli şahsa ait otomobilde LPG tankında işlem yapıldığı esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama yaşandı. Patlama sonrası çıkan yangında araç sahibi ile iş yeri çalışanlarından 13 yaşındaki Y.G. ile O.M. ağır yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yanıklar oluşan yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Yangın ise bölgeye gelen Afyonkarahisar Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.