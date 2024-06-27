Oyun oynarken çekyatı yakan çocuklar yürekleri ağza getirdi

Afyonkarahisar'da edinilen bilgilere göre, Fakıpaşa Mahallesi Özlem Özyurt Ortaokulu'nun yanındaki sokakta bulunan bir evin önünde yangın çıktı. Sokaktaki 2 çocuğun oyun oynarken neden olduğu iddia edilen yangında, bir çekyat alev aldı. Yangını gören vatandaşlar, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekibi kısa sürede olay yerine gelirken yangına ilk müdahaleyi Özlem Özyurt Ortaokulu personeli yaptı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren müdahalesi sonrası söndürülürken yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.