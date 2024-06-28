11 yaşındaki çocuk annesinin katili oldu

OLAY, önceki gün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi Türkan K.'yi (41) karın bölgesinden vurdu. Çocuğun kardeşlerinin durumu kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine babası 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.