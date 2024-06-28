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Haberler Afyonkarahisar 11 yaşındaki çocuk annesinin katili oldu

11 yaşındaki çocuk annesinin katili oldu

Afyonkarahisar’da 11 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki anne müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi

KAZIM YÖRÜKCE
11 yaşındaki çocuk annesinin katili oldu
OLAY, önceki gün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi Türkan K.'yi (41) karın bölgesinden vurdu. Çocuğun kardeşlerinin durumu kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine babası 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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