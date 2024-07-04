Afyon’da feci kaza: 2 ölü 1 yaralı

AFYON'UN Emirdağ-Yunak kara yolu Ağılcık köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole devrilirken, kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile D.Y. isimli şahsı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan A.T. ve D.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, H.A.'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.