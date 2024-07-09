Hamile hırsızlar daire kapısını zorlarken yakalandı

Afyonkarahisar'da Şuhut ilçe merkezinde edinilen bilgilere göre, Pazar Mahallesi Gençlik Caddesindeki bir apartmanda bulunan L.P.'ye ait apartman dairesinin kapısının önünde yabancı şahısların olduğunu fark eden bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iki kadını kapıyı açmak için uğraşırken suçüstü yaptı.

Ardından gözaltına alınan kadınların yapılan kimlik sorgulamalarında isimlerinin G.T. ve G.K. olduğu ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu belirlendi. Eskişehir'den geldiği belirtilen şahıslar, işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.