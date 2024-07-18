Mülteci düşmanı başkana mahkemeden ‘iptal’ şoku

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mülteciler için nikah ücretini 25 kat artırarak 400 TL'den 10 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin açtığı dava sonrası tepki çeken skandal karar iptal edildi.

HUKUKSUZLUKLA MÜCADELE

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından alınan ve mülteciler için nikah ücretini 25 kat artırarak 10 bin liraya çıkartan kararın iptali için idare mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme açıkladığı kararında bu işlemin hukuka aykırılık gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği kararla ilgili yaptığı açıklamada ise, göçmenlerin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini ve bu tür hukuka aykırı kararlarla mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Burcu Köksal, geçtiğimiz Haziran ayında da, evrakları tam olmasına rağmen Irak uyruklu bir kişiye ruhsat vermediği gerekçesiyle Afyon Valiliği tarafından ifadeye çağırılmıştı. Valilik tarafından gönderilen yazıda, Irak uyruklu olduğu öğrenilen şahsın spor salonu açma talebine ilişkin gerekli belgelerin tamamlanıp belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği belirtilmişti. Yazıda ayrıca, "İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" şeklindeki ifadeler nedeniyle ruhsat verilmediği iddiaları yer almış ve bu sebeple Başkan Köksal'dan ifade istenildiği belirtilmişti.