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Haberler Afyonkarahisar Arkadaşlık vadeden kadın 5 kişiden 574 bin 781 TL’lik vurgun yaptı

Arkadaşlık vadeden kadın 5 kişiden 574 bin 781 TL’lik vurgun yaptı

Afyonkarahisar’da bir kadın, arkadaşlık kurmak vaadiyle buluştuğu erkeklerin cep telefonlarını çaldı. Ardından mobil bankacılıkla toplamda 574 bin 781 TL 'yi arkadaşlarının hesabına aktardı. İhbarlar üzerine harekete geçen polis, kadını ve suç ortaklarını yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
Arkadaşlık vadeden kadın 5 kişiden 574 bin 781 TL’lik vurgun yaptı

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden farklı isimler kullanarak arkadaşlık kurmak vaadiyle şahıslara ulaşıp, şahısların araçlarında bulundukları esnada içecek aldırma bahanesiyle şahısları araçtan indirerek, araç içerisinden telefonlarının çalınması ve çalınan telefonların mobil bankacılıkları üzerinden farklı hesaplara para gönderilmesi olayları ile ilgili olarak polis yapılan 5 müracaatı mercek altına aldı. Müracaatçı şahıslara ait toplamda 5 adet cep telefonunun çalındığı ve toplamda 574 bin 781 TL'nin mobil bankacılık üzerinden farklı hesaplara havale edildiği belirlendi.

OLAYI GERÇEKLEŞTİREN KADIN PARALARI ARKADAŞLARININ ÜZERİNE AKTARDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayları, 6 suç kaydı olan G.İ.'nin gerçekleştirdiğini ve paraları B.E. ve C.Ö.'nün hesaplarına aktardığını tespit etti. Ardından yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısları çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Bilişim Yolu İle Hırsızlık-Açıktan Hırsızlık-Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması- Güveni Kötüye Kullanma Mala Zarar Verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şahıslarla birlikte ele geçirilen bir cep telefonu da sahibine teslim edildi.

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