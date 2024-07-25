Afyon’daki yangında 75 hektar alan zarar gördü

Afyon'daki yangın, önce ki gün öğle saatlerinde Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı. Yangında ot ve çalıların tutuşması ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının ardından yapılan hasar tespit çalışması sonrası bölgede 75 hektarlık alanında zarar gördüğü belirtilirken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü kaydedildi.