Evden cephanelik çıktı

AFYONKARAHİSAR'DA, ruhsatsız silah ve av tüfeği tamiri yaptığı belirlenen bir kişinin evine düzenlenen operasyonla çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Evini yasa dışı bir atölyeye dönüştüren S.D. adlı şahıs, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Arama sırasında ele geçirilenler arasında, üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan, suikast amaçlı kullanılabilecek bir tabanca, halk arasında "SADDAM" olarak bilinen 36 kalibre fişek atabilen kısa namlulu el yapımı bir av tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca gövdesi, 3 tabanca üst kapağı, 1 tabanca mekanizması, 11 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği şarjörü ve 548 adet tabanca mermisi yer aldı.