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Haberler Afyonkarahisar

İki farklı kaza iki can kaybı

Afyonkarahisar’daki kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MURAT ŞENBAKLAVACI SERKAN ÖZCAN
İki farklı kaza iki can kaybı

AFYONKARAHİSAR'IN Emirdağ ilçesi Davulga beldesinde üç aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. M.A. (73) yönetimindeki otomobil, S.A. (37) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden M.A. olay yerinde hayatını kaybederken Y.Y. (25) ile S.S. (33) yaralandı.

MOTOSİKLET KONTROLDEN ÇIKTI

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde de aşırı sürat yüzünden kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki dut ağacına çarpması sonucu 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Kaza, Kabazlı-Köseali Mahallesi yolunda meydana geldi. Soner Soy yönetimindeki motosiklet, aşırı sürat yüzünden kontrolden çıkarak savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Soy ağır yaralandı. Soner Soy müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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