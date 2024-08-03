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Haberler Afyonkarahisar

Sosyal medyada silah satan şahsın evinden adeta cephanelik çıktı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri bir şahsın sosyal medya üzerinden silah satmaya çalıştığını tespit etti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda cephaneliğe yetecek kadar ruhsatsız silah ele geçirildi.

İHA
Sosyal medyada silah satan şahsın evinden adeta cephanelik çıktı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sinanpaşa ilçesi Serban beldesinde ikamet eden S.Ç.'nin sosyal medya üzerinden silah satmaya çalıştığını tespit etti. Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 6 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 5 tabanca, silah şarjörleri, silah parçaları ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Olayın sonrası gözaltına alınan S.Ç.'nin yapılan kimlik sorgulamasında hırsızlık ve kasten yaralama gibi suçlardan 3 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi. Yakalanan şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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