Yola fırlayan eşek kazaya neden oldu

Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. M.İ. (45) yönetimindeki 03 AGG 664 plakalı otomobil, yola aniden çıkan sahipsiz bir eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol üzerindeki refüje girdi. Kazada otomobilde bulunan M.İ.E. (40) ve E.O.İ. (30) yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulanslar, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra onları en yakın hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu ancak tedavi altına alındığı öğrenilirken, kazanın etkisiyle eşek telef oldu.