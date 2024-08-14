Afyonkarahisar’da firari zanlının yakalandığı yer şoke etti

Olay, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, M.C.A. isimli şahsın 'kendi kullanımı için esrar elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak' ve 'tutuklunun kaçması' suçlarından 4 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Jandarma ekipleri, şüphelinin Çobanlar ilçesindeki ikametinde olduğunu tespit etti. Şüphelinin evden çıkmadığını fark eden ekipler, evde detaylı bir arama başlattı. Ancak yapılan aramalarda M.C.A.'yı bulamayan ekipler, aramayı evin bahçesine taşıdı. Bahçede bulunan saman balyalarının arasında bir gariplik olduğunu fark eden jandarma, balyaları kaldırdığında şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı.

Zanlı, saman balyalarının arasında halı, yastık ve yorganla döşediği gizli bir bölmede yakalandı. Uzun süredir bu gizli bölmede saklandığı tespit edilen M.C.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.C.A., cezaevine gönderildi.