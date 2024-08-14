Çocukları korkuttukları görüntüler tepki çekmişti! O düğün magandaları yakalandı

Afyonkarahisar'da bir kır düğününde pompalı tüfekler ve tabancalarla havaya ateş ederek küçük çocukları korkutan magandalar, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı. Magandaların adeta havayı tararken düğüne katılan çocukların kulaklarını kapatarak kaçmaları, yaşanan korkuyu gözler önüne sermiş ve büyük tepkilere neden olmuştu.

Olay Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık köyünde 11 Ağustos'ta düzenlenen kır düğünde meydana geldi. Düğüne katılan 4 maganda ellerinde pompalı tüfek ve silahlarla havaya ateş açmaları sonucu, düğüne katılan ailelerin çocukları büyük korku yaşamıştı.

4 MAGANDA SİLAHLARI İLE YAKALANDI

Çocuklarının yaşadığı korku dolu anları cep telefonuyla kayda alan aileler, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin yayınlaması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Görüntüleri inceleyen ekipler, havaya ateş edenlerin S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğu tespit etti. 4 kişi hakkında 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. 4 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 35 av tüfeği fişeği, 178 kaçak sigara ele geçirildi.

GÖRÜNTÜLER SAVCILIKTA

Düğünde çekilen görüntülerde; silah seslerinin duyulduğu, sesten korkan çocukların kulaklarını kapatarak kaçmaya çalıştığı anlar savcılığa teslim edildi. Gözaltındaki S.D., M.D., A.Ö. ve M.T.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.