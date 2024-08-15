  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar

1 tonluk bağırsak çalındı! Bu hırsızlık olayı 'pes' dedirtti

Afyonkarahisar'da yaşanan hırsızlık olayları duyanları hayrete düşürdü. Besihanesinden 400 bin lira değerindeki 4 varil dolusu bağırsağın çalındığı söyleyen adam polisi harekete geçirdi. Polis tarafından 3 şüpheliden 1'i yakalanırken ikisinin ise yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

İHA
1 tonluk bağırsak çalındı! Bu hırsızlık olayı ’pes’ dedirtti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, M.D., besihanesinde bulunan 4 varil içerisindeki piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 1 ton bağırsağının çalındığını söyleyerek polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayı gerçekleştiren şahısların H.D., ile birlikte 2 kişi olduğunu tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler yaptıkları titiz takip sonrası H.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.D., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, çalınan bağırsağın polise tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA