  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar

Afyon'da 4 cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar’da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.JASAT ekipleri açık cezaevinden firar eden 4 mahkumun peşine düştü. Ekipler uzun süren takip sonrası firarileri saklandıkları köyde yaşanan kovalamaca sonrası yakaladı.

İHA
Afyon’da 4 cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık ve diğer suçlardan 30 yıl 1 ay hapis cezası bulunan N.B. (34), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 27 yıl hapis cezası bulunan F.Ş. (34), bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.B. (25) ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması sureti ile dolandırıcılık suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.K. (40) isimli şahıslar Dinar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan geçtiğimiz günlerde firar etti.

İhbar üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri ardından şüphelilerin peşine düştü. Şahısların Dinar'a bağlı Bilgiç köyüne gelecekleri yönünde bilgi alan ekipler beklemeye başladı. Köye gelen ve jandarma ekiplerinin olduğunu fark ederek kaçmaya çalışan 4 şahıs JASAT ile arazide süren kısa süreli bir kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA