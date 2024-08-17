Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralı

Afyonkarahisar'da tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. R.İ. (44) idaresindeki 27 APU 564 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya kara yolunun 13. kilometresinde, K.Ö'nün (67) kullandığı 34 HA 1158 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçtaki N.İ. (68), Ü.İ. (40), N.N.İ. (14), E.N.İ. (10) ve E.G.İ. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.