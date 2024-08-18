Biçerdöverli konvoy

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık Köyü'nde dünyaevine giren İsmail Teker ve Betül Özer çiftinin düğün konvoyunda ailesi ve akrabaları biçerdöver kullandı. Ballık Köyü'nde İsmail Teker ve Betül Özer çiftinin düğününde oluşturulan konvayda gelin arabasını 5 biçerdöver, traktörler ve otomobiller takip etti. Konvoyda biçerdöveri kullananlar ile diğer sürücüler klakson çalarak köyde tur attı. Damat İsmail Teker, "Biçerdöver bizim çocukluğumuzdan beri tutkumuz. Biçerdövercilik dede mesleğimiz. 1970 yılında başladığımız meslek. Sandıklı ilçesinde ilk makineyi getiren babamın dedesi. Beş nesildir bu işi yapıyoruz. Bu yüzden düğün konvoyumuzda biçerdöver yer aldı. Çocukluğumuzun hayali olan mesleği düğünümüze taşıdık" dedi.