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Haberler Afyonkarahisar

Biçerdöverli konvoy

Afyonkarahisar’da dünya evine giren bir çift, düğün konvoyunu, 6 biçerdöver ve 10’a yakın traktör ile yaptı.

MURAT ŞENBAKLAVACI
Biçerdöverli konvoy
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Ballık Köyü'nde dünyaevine giren İsmail Teker ve Betül Özer çiftinin düğün konvoyunda ailesi ve akrabaları biçerdöver kullandı. Ballık Köyü'nde İsmail Teker ve Betül Özer çiftinin düğününde oluşturulan konvayda gelin arabasını 5 biçerdöver, traktörler ve otomobiller takip etti. Konvoyda biçerdöveri kullananlar ile diğer sürücüler klakson çalarak köyde tur attı. Damat İsmail Teker, "Biçerdöver bizim çocukluğumuzdan beri tutkumuz. Biçerdövercilik dede mesleğimiz. 1970 yılında başladığımız meslek. Sandıklı ilçesinde ilk makineyi getiren babamın dedesi. Beş nesildir bu işi yapıyoruz. Bu yüzden düğün konvoyumuzda biçerdöver yer aldı. Çocukluğumuzun hayali olan mesleği düğünümüze taşıdık" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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