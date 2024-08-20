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Haberler Afyonkarahisar

Seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz seçim sonuçları nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 kişi yeniden tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmada tabancayla vurulan 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İHA
Seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

Afyonkarahisar'da B.Y, (34) Kılıçarslan beldesinde mahalli idareler seçimlerinde aralarında husumet bulunan S.Ç'yle (22) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, tabancasıyla S.Ç'yi baş ve göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan S.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kısa sürede B.Y'yi gözaltına aldı, suç aleti tabancaya da el koydu.

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