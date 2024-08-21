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Haberler Afyonkarahisar

Afyon'da bugün de orman yangını çıktı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde dün ve bugün orman yangını çıktı. 3 hektar alanda etkili olan alevleri söndürme çalışmalarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İHA
Afyon’da bugün de orman yangını çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akharım beldesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nün ağaçlandırma sahasındaki yangına çevre ilçe ve beldelerden de destek ekipleri söndürme çalışmasına katıldı. Çalışmalarda 1 helikopter ile çok sayıda arasöz, iş makineleri ve personel yer alıyor. Yaklaşık 3 hektardan fazla alanda etkili olduğu belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, yangının söndürülmesi için 8 helikopter ve 3 uçakla havadan destek sağlandığını ifade etti. Yiğitbaşı, yerden ise 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 14 itfaiye aracı ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi. Yiğitbaşı, 200 personel ve 19 gönüllüyle sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının, soğutma çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı. Yangının sigara izmaritinden çıktığını değerlendirdiklerini belirten Vali Yiğitbaşı, "Bir kişi gözaltında. Savcılık kanalıyla ifadesi alınarak soruşturması oradan yürütülecek" bilgisini paylaştı.

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