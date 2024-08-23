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Haberler Afyonkarahisar

Afyonkarahisar ve Balıkesir’in de bulunduğu 17 ilde DEAŞ terör örgütü operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldığını bildirdi. 5 gün süren ‘Gürz-9’ operasyonlarında 65 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Afyonkarahisar ve Balıkesir’in de bulunduğu 17 ilde DEAŞ terör örgütü operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ve 5 gün süren 'Gürz-9' operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-9' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa'da 5 gün boyunca süren operasyonlarda 65 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.

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