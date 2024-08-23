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Haberler Afyonkarahisar

Orman yangınında 20 hektar zarar gördü

HABER MERKEZİ
Orman yangınında 20 hektar zarar gördü
AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesindeki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. 20 hektar alan zarar görürken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe mevkisi arasında 3 ayrı bölgede, geçtiğimiz günlerde çıkan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 20 hektar alan zarar görürken, olaya ilişkin H.Y. (37) ile C.G. (46) gözaltına alındı. Çevredekiler 2 şüphelinin yangın bölgesinden inerken gördüklerini kaydederken, H.Y. ve C.G. jandarmadaki sorgularında, alevlere müdahale için bölgeye geldiklerini, yangına neden olmadıklarını iddia etti. Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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