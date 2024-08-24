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Haberler Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Afyonkarahisar’da freni patlayan saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu 8 araç kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İHA
Afyonkarahisar’da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı

Kaza Afyonkarahisar'da dün 18.15 sıralarında Şehit Ramazan Günüllü yaya üst geçidi mevkisinde meydana geldi. Freni patlayan saman balyası yüklü TIR devrildi. TIR ve 8 aracın karıştığı trafik kazasında ihbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada, 03 L 2245 plakalı otomobildeki Halil Güleç ile Kevser Şahin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 12 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere götürüldü.

Görüntüde hızla ilerleyen TIR'ın bir otomobile çarpıp, otomobili trafik işaret levhasına sıkıştırması ve kavşaktan geçmeye çalışan diğer otomobile çarpıp devrilmesi yer aldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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