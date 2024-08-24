Baba kızın acı sonu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde freni patlayan TIR 4 kişilik ailenin olduğu aracın üstüne devrildi. Korkunç kazada baba ile kızı sıkışarak feci şekilde can verdi. Kaza, Şehit Ramazan Gönüllü Yaya Üst Geçidi mevkisinde meydana geldi. Freni patlayan saman balyası yüklü 42 AHM 623 plakalı tır, iddiaya göre hız nedeniyle kontrolden çıkarak önünde ilerleyen otomobile çarptı. Otomobili trafik işaret levhasına sıkıştıran TIR, kavşaktan geçmeye çalışan 03 L 2245 plakalı otomobile çarpıp üstüne devrildi.

Kazada Tır'ın üstüne devrildiği otomobil hurda yığınına dönerken araçtaki Halil Güleç ile Kevser Şahin feci şekilde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Halil Güleç'in eşi ile oğlu da ağır yaralandı. Öte yandan arkadan gelen diğer araçların duramayarak çarpışmasıyla zincirleme bir kaza daha meydana geldi. Sekiz aracın karıştığı kazada 12 kişide yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, Sandıklı ve Dinar'daki hastanelere götürüldü. Kazada hayatını kaybeden Sandıklı Ticaret Borsası eski başkanı ve meclis üyesi Hidayet Şahin'in gelini Kevser Şahin ile dünürü Halil Güleç, öğle namazının ardından Akın Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.