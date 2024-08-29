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Haberler Afyonkarahisar

İş yerlerine dadanan hırsız yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’da iş yerlerine girerek malzemeler çalan hırsız polisin takibiyle yakayı ele verdi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

İHA
İş yerlerine dadanan hırsız yakayı ele verdi

Edinilen bilgilere göre, Güvenevler Mahallesinde faaliyet gösteren işyerinden 9 adet kalorifer peteği, delici matkap, 2 adet stoker rayı ve krom soba gövdesi ve muhtelif hurda malzemeleri çalınan şahıs ile Yenice Mahallesinde iş yerinden 5 akünün çalındığını söyleyen bir başka şahıs emniyete giderek şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları incelemelerde olayı gerçekleştiren şahsın A.G., olduğunu belirledi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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