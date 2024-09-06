CHP’li başkandan şaka gibi karar

Göreve geldiğinden beri aldığı kararlarla gündemden düşmeyen CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan, skandal bir hamle daha geldi. Başkan Köksal göçmenlere normalden 25 kat daha pahalı şekilde 10 bin TL'ye nikah hizmeti verilmesi kararının iptal edilmesinin ardından, yeni bir meclis kararı ile 24 kat olarak belirledi. Köksal "Önceki kararımızdaki oranı mahkeme çok bulmuş biz de bu kararı iptal ederek 24 kat artırıyoruz" dedi. Göçmenler yeni kararla nikah işlemleri için 10 bin lira yerine 9 bin 600 lira ödeyecek.

YABANCILARA KİNİ DİNMİYOR

Afyonkarahisar'ın CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal aldığı skandal kararlarıyla gündem düşmüyor. 31 Mart'ta başkanlık koltuğuna oturan Köksal, ilk iş olarak kentteki göçmenlere ait işyerlerini mühürletti.

Ardından Köksal, seçimde kendisini desteklemedikleri gerekçesiyle mülkü belediyeye ait olan şehirdeki tek cemevini boşaltma kararı aldı. Göçmenlere karşı kini dinmeyen Köksal meclis kararı ile göçmenlerden evlilikleri için alınan nikah ücretini meclis kararı ile 25 kat arttırdı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Köksal'ın meclisten geçirdiği bu kararının ardından İçişleri Bakanlığı Afyonkarahisar Belediyesi'ne Türk vatandaşları için 400 TL olan nikah ücretinin göçmenler için 25 kat artırılarak 10 bin TL'ye çıkarılması nedeniyle mülkiye müfettişi görevlendirildi. Belediye meclisinin AK Partili üyesi dışında herkesin ifadesi istendi.

Bu arada Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan "Sığınmacılar için nikâh ücretini 25 kat artırarak 10 bin TL'ye çıkarması" kararının iptaline ilişkin idare mahkemesine dava açarak ilgili ve yetkililer hakkında "ayrımcılık ve nefret suçu" kapsamında suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu kararını aldı.

SADECE 1 KAT DÜŞÜRDÜ

Ancak CHP'li Başkan Köksal'ı mahkeme de durduramadı. Belediye meclisi önceki kararını iptal ederek nikâh ücretini 24 kat artırma kararı aldı. Yeni karar meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi, AK Parti grubu ret oyu verdi. Başkan Burcu Köksal "Önceki kararımızdaki oranı mahkeme çok bulmuş, biz de bu kararı iptal ederek 24 kat artırıyoruz" dedi.