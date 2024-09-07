Jandarmadan torbacı avı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Çayırbağ beldesinde ikamet eden H.K. isimli şahsın çeşitli yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeleri satacağı yönünde bilgi aldı.

Ardından şahsın evine baskın düzenleyen ekipler eğitimli narkotik köpekleri ile yaptığı aramada 106 adet extacy uyuşturucu hap, 237 gram esrar, 2 gram skunk, 3 gram extacy kırıntısı, 26 gram bonzaiye emdirilmiş tütün, 154 adet bonzaiye emdirilmiş tütünün sarımında kullanılan boş makaron, 1 adet hassas terazi ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan H.K.'nın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.