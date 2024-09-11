Hurdaya dönen araçtan mucize kurtuluş

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta refüje takla atıp hurdaya dönen araçtaki 2 kişi kazayı şans eseri yaralı atlattı. Kaza, Bolvadin ilçesi çıkışında meydana geldi. M.Y. yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü M.Y. ile birlikte araçta bulunan E.U. yaralandı. Olay yerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma olay yerinde inceleme başlattı. Hurdaya dönen araç, kazanın şiddetini gözler önüne sererken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.