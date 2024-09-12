18 yaşındaki genç otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda meydana gelen olayda park halinde duran otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, başından silahla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.