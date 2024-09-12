Firari suçlu polisi görünce yakalanmamak için balkondan aşağı atladı bacağı kırılınca yakalandı

Afyonkarahisar'da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan çok sayıda sabıkası bulunan C.S., isimli şahsın polise yakalanmamak için devamlı adres değiştirdiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda Cumhuriyet Mahallesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle adrese baskın yapıldı. Polisi bir anda karşısında gören C.S 1'inci katta bulunan ikametin balkonundan atlayarak kaçmaya çalışmış ancak ayağının kırılması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Şahıs üniversite hastanesindeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.