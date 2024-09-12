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Firari suçlu polisi görünce yakalanmamak için balkondan aşağı atladı bacağı kırılınca yakalandı

Afyonkarahisar'da çok sayıda suça karışması nedeniyle 5 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs, polis tarafından saklandığı evde kıstırıldı. Polise görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalışan şahıs bacağını kırdı.

İHA
Firari suçlu polisi görünce yakalanmamak için balkondan aşağı atladı bacağı kırılınca yakalandı

Afyonkarahisar'da 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan, ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan aranan çok sayıda sabıkası bulunan C.S., isimli şahsın polise yakalanmamak için devamlı adres değiştirdiği belirlendi.

Ekipler tarafından yapılan araştırma sonucunda Cumhuriyet Mahallesinde bir adreste saklandığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle adrese baskın yapıldı. Polisi bir anda karşısında gören C.S 1'inci katta bulunan ikametin balkonundan atlayarak kaçmaya çalışmış ancak ayağının kırılması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Şahıs üniversite hastanesindeki tedavisinin ardından cezaevine teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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