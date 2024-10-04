  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Afyonkarahisar

Afyon'da kaybolan 16 yaşındaki kız aranıyor

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde 'sokağa çıkacağım' diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

İHA
Afyon’da kaybolan 16 yaşındaki kız aranıyor

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde evinden çıktıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki kız çocuğu her yerde aranıyor.

Olay, kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahat Bozkurt (16) isimli kız çocuğu dün öğle saatlerinde oturdukları evden sokağa çıkacağım diyerek ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA