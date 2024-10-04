Sıfır kilometre araçları taşıyan tır önündeki tıra çarptı

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Yaralılardan M.D., sıkıştığı tırın kupasından itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada tırda yüklü SUV araçların bazılarında hasar meydana geldi.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.