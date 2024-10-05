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Afyon'daki kayıp kız bulundu

Afyonkarahisar'daevden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kız kayıp olarak aranması sonucu polis tarafından bulundu. Başka bir ilçede bulunan kızı aiesine tespit edileceği bildirildi.

İHA
Afyon’daki kayıp kız bulundu

Afyon'da kent merkezi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahat B.(16) isimli kız çocuğu öğle saatlerinde oturdukları evden sokağa çıkacağım diyerek ayrıldı. Ancak akşam saatlerinde kadar çocuklarına ulaşamayan Bozkurt ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Bozkurt'un bulunması için çalışma başlattı.

Birçok noktasında güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri Bozkurt'u Kızılören ilçesinde buldu. Polis ekiplerinin kız çocuğunu kent merkezine getirerek ailesine teslim edeceği belirtildi.

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