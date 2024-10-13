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Otobüs kazasından acı haber! Yaralanan genç kız hayata tutunamadı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole devrilen otobüsteki yolculardan 22’si yaralanmıştı. Tedavisi devam eden Yasemin Zilan Doğan (21) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HABER MERKEZİ
Otobüs kazasından acı haber! Yaralanan genç kız hayata tutunamadı

Afyonkarahisar-konya karayolu Çay ilçesi çıkışında yolcu otobüsü devrildi. Olay, önceki gün Afyonkarahisar'da meydana geldi. F.A. (61) idaresindeki 35 BIB 565 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada 22 kişi yaralandı. Gaziantep'e gittiği öğrenilen yolcu otobüsünün kaza yaptığı bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken kazada yaralanan 22 kişi hastaneye kaldırıldı. Yasemin Zilan Doğan, AFSÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Burdur'a bağlı Yazır Köyü'nün muhtarı Hamis Doğan'ın kızı Doğan'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

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