Öğrenci almaya giden servis otomobille çarpıştı: 4 ölü,1 ağır yaralı

Afyonkarahisar'da sabah erken saatlerde Sandıklı ilçesi Alagöz köyü yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki 03 AFN 701 plakalı okul servis aracı öğrenci almaya giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mustafa Çimen'in kullandığı 20 AGS 934 plakalı otomobille çarpıştı. Şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Emine Çimen'in ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.