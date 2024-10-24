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Haberler Afyonkarahisar Öğrenci almaya giden servis otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Öğrenci almaya giden servis otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında öğrenci almaya giden servis aracı, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde ağır yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
Öğrenci almaya giden servis otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakaları ve sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen öğrenci taşımacılığı yapan servis aracı karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada servis aracının boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçerken, otomobilde bulunan 5 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.

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