Afyon’da faciadan dönüldü! Yorgun mermi asansör boşluğuna isabet etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, düğün konvoyundan açıldığı iddia edilen ateş sonucu mermilerden biri, apartmanın çatısından girip, asansör boşluğuna isabet etti.

Bolvadin ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya ateş açılması sonucu silahtan çıkan mermilerden biri, 5 katlı apartmanın çatı katındaki camdan girip önce tavana, ardından asansör boşluğuna isabet etti. Binada oturan Rabia Anar, mermiyi görünce kısa süreli panik yaşadı. Rabia Anar, "Mutfakta iş yapıyordum, düğün konvoyunun sesini duydum. Daha sonra bir gürültü geldi ne olduğunu anlamadım. Kapıya çıktım, yerde bu mermi vardı. Binanın cam tavanını delmiş buraya gelmiş. Bu başka bir yere de gelebilirdi. Biz asansör beklerken bize de gelebilirdi, bu nasıl bir bilinçsizce davranış. Hiç bir şekilde tedbir yok herkes kafasına göre silahları atabiliyor" ifadelerini kullandı.

Engin Anar ise "Olaydan sonra eşim panikle beni aradı, işten koşarak eve geldim. Akabinde, cam kırıklarını ve kurşunu gördüm. İnsanları uyarmak istiyoruz, bilinçsiz şekilde silah kullanımı çok fazla. İnsanlar bilinçsiz silah kullandığı için bu yorgun mermiler evimizin kapısının önüne kadar düşüyor" şeklinde konuştu.