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Afyon'da yangın paniği: 5 dükkan zarar gördü

Afyonkarahisar'da Sanayi Sitesi'nde bulunan demir doğrama atölyesinde yangın çıktı. Yarım saatlik müdahaleyle yangın, kontrol altına alındı. Yangında 5 dükkan hasar gördü.

İHA
Afyon’da yangın paniği: 5 dükkan zarar gördü

Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 5 dükkanı etkilerken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda dükkanı sararken çevre esnaf ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından demir doğrama atölyesi alevlere teslim olurken, yangından toplamda 5 dükkanın etkilendiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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