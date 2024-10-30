Çalınan milyonluk traktörüne 26 gün sonra kavuştu

AFYONKARAHİSAR'IN Sandıklı ilçesinde çiftçilik yapan Dursun Tanrıverdi, tarlasından 2 Ekim gecesi çalınan 2 milyon liralık traktörü ile arkasına bağlı 1 milyon liralık makinesine 26 gün sonra kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sandıklı'da patates üreticisi Dursun Tanrıverdi, ilçeye bağlı Ballık köyü ve Ekinova köyü sınırındaki tarlasında bulunan 09 AFT plakalı 2021 model TR5-110 Newholland marka traktör ile hidrolik kollarına bağlı 4 sıralı patates hasat makinesinin 2 Ekim'de çalındığını söyledi. Traktörünü 2 milyon liraya ikinci elden yeni aldığını belirten Tanrıverdi, arkasına bağlı patates hasat makinesinin ise 1 milyon lira olduğunu ve ikisinin toplamda 3 milyon lira yaptığını anlattı. Hırsızlıkla ilgili jandarmaya bilgi verdiğini ifade eden Tanrıverdi, olaydan 26 gün sonra jandarmanın kendisini arayarak mutlu haberi verdiğini kaydetti. Tanrıverdi, "Ekipmanıma ulaştığım için çok mutluyum. Kim çaldı henüz bilinmiyor" dedi.