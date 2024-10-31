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Haberler Afyonkarahisar 87 yıl hapis cezasıyla aranan firari suç makinesi yakalandı

87 yıl hapis cezasıyla aranan firari suç makinesi yakalandı

Afyonkarahisar'da 23 farklı suçtan 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan sahte kimlikli firari şahıs, polis ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında yakayı ele verdi.

İHA
87 yıl hapis cezasıyla aranan firari suç makinesi yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçtakilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler şahıslardan birisinin şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Ardından ekipler yaptıkları detaylı sorgulamada şahsın sahte kimlik kullandığını ve gerçek isminin R.A., olduğunu belirledi.

Şahsın ayrıca adam öldürme, yağma, hırsızlık, mala zara verme, çocuğun cinsel istismarı suçlarından 87 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

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