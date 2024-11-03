Çilingire açtırdığı banka kasasından milyonlar çaldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, R.Ö. ile S.F.K'nin beyanları üzerine ilgili bankadaki kamera kayıtlarını alarak titiz bir çalışma başlattı.



Yapılan inceleme sonucunda KOM ekipleri, müşteri S.F.K'nin 14 milyon lira değerindeki altın ve ziynetinin haziran ayında emekli olan, bankanın kiralık kasalarından sorumlu M.A.K'nin (46) "nitelikli hırsızlık" yaptığını belirledi.



Ekipler, şüpheli M.A.K. ile banka görevlileri Ş.B. (49) ve V.E.D'yi (29) gözaltına aldı, çilingirin ise ifadesine başvurdu.